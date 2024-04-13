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От Самошникова до Агапова: «Локомотив» и ЦСКА разошлись веселухой с шестью голами в московском дерби

13 Апреля 2024 • 21:26 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:3
ЦСКА Москва
окончен

Как и в 23-м туре чемпионата России, в 24-м нашлось место для одного московского дерби. «Локомотив» и ЦСКА сошлись в очном матче на «РЖД Арене» в широких рамках борьбы за бронзовые медали.

Протокол игры  
Локомотив Москва3:3ЦСКА Москва
(1:0) Самошников Илья44'  
  53'Мусаев Тамерлан (1:1)
(2:1) Глушенков Максим56'  
(3:1) Фассон Лукас66'  
  80'Заболотный Антон (3:2)
  87'Агапов Илья (3:3)
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрКарпукас Артём 82' (Митай Марио ( 82') Баринов ДмитрийСамошников ИльяМиранчук Антон 75' (Дзюба Артём ( 75') Пиняев Сергей 75' (Тикнизян Наир ( 75') Глушенков Максим  24' 82' (Жемалетдинов Рифат ( 82')
Запасные: Хамулич СаидРаков ВадимЩетинин МихаилБатраков АлексейМагкеев СтаниславСулейманов ТимурСарвели ВладиславХудяков Даниил
Акинфеев ИгорьКеллвен Дуглас 78' (Заболотный Антон ( 78') Мойзес РобертоАгапов ИльяГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторОбляков ИванДавила Виктор 55' (Чалов Фёдор ( 55') Мусаев ТамерланФайзуллаев Аббосбек
Запасные: Рядно МихаилРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирКисляк МатвейГлебов КириллНабабкин КириллТороп Владислав
13 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Обе команды стартовали в весенней части чемпионата не лучшим образом. «Локомотив» не победил три раза подряд. То поражение от «Динамо», то ничьи с «Сочи» и «Краснодаром». Потом уже пришёл выигрыш у «Ахмата», и Галактионову вздохнулось спокойней.

ЦСКА начал 2024 год в РПЛ делёжкой дома очков с «Оренбургом». Затем «армейцы» в гостях разгромили «Крылья Советов» и упустили победу над «Сочи». В предыдущем туре «красно-синие» также познали радость победы, причём она у них была крупной над «Факелом».

Борьба за третью строчку разворачивается между несколькими командами. Но она во многом условная, футболисты сами говорят об этом в интервью. Без еврокубков мотивация куда слабее. ЦСКА и «Локомотив» имели поровну очков, отставая от «Динамо» на два балла.

У «армейцев» был дисквалифицирован Роша, а Дивеев подхватил ОРВИ. В старт команды Федотова вернулся Келлвен, при этом продливший контракт с клубом Чалов опять остался в запасе. Судя по всему, Мусаев надёжно вытеснил его из основы.

В зону доступности для Галактионова вернулся похандривший Дзюба. Наставник «Локомотива» пообещал выпустить его и Тикнизяна по ходу матча – не обманул. Без столба вышла со старта атака «красно-зелёных» вместе с Глушенковым, Антоном Миранчуком и Пиняевым.

«Путейцы» с первых минут забрали инициативу. Старались хозяева атаковать интересно, хотя обостряли не так много. Пиняев с линии штрафной пробил в левый нижний угол, где мяч отразил Акинфеев. До этого была неточная дальняя попытка Баринова.

К двадцатой минуте гости провели контратаку, где Файзуллаев ударил в ближний, а Лантратов перевёл на угловой. Давила подал корнер справа на дальнюю, там Обляков находился в одиночестве перед пустыми воротами. И пробил Иван головой мимо. Феноменальный промах.

Под конец первого тайма «железнодорожники» давить не переставали и забили весьма филигранно. Глушенков забросил к линии штрафной, Гайич бесполезно покрутился возле мяча, а Самошников сгенерировал идеальный парашют за шиворот Акинфееву. 1:0.

Причём голкипер-то почти не вышел с линии ворот – совсем немного шагов от ленточки сделал. Но уж слишком чётким выдался удар Самошникова, который таким ярким образом впервые забил в футболке «Локомотива».

Вскоре после перерыва Федотов задумал выпустить Чалова. Но не вместо Мусаева, а вместо Давилы. Как раз перед этим Мусаев удачно замкнул головой левую штангу, откликнувшись на заброс справа от Файзуллаева после короткого розыгрыша углового. 1:1.

Мгновенной выдалась реакция «Локо». Зделар выбил прострел на Глушенкова, тот ударил, и с рикошетом от Морозова мяч зашёл в сетку. 2:1. Едва не стало больше, когда Сильянов поразил ворота с подачи углового от Глушенкова, но там мяч в воздухе вылетел за пределы поля.

3:1 всё равно оформилось. Глушенков вторым темпом после корнера накинул на Фассона, и тот отличился впервые в профессиональной карьере. Чалов прилагал усилия, чтобы спасти ЦСКА, и прострелил справа, но Мусаева на ближней штанге переиграл Лантратов.

Федотов выпустил третьим форвардом Заблотного. Тот сократил-таки отставание на 80-й минуты, всадив под перекладину добивание после удара в левый угол Файзуллаева. Отразил первоначальный удар Лантратов, но прямо на ногу Антона. 3:2.

И это ещё не всё было! ЦСКА не сник – наоборот, поддавил. Файзуллаев навесил слева с углового, Мусаев вторым этажом скинул, и Агапов также головой поразил цель. 3:3. Как-никак нашлась подмена Дивееву на стандартах у ЦСКА в атаке.

«Локомотив» ещё отскочил в концовке. Но и про ЦСКА можно сказать похожее. Сошлись соперники на ничьей с шестью голами. Порадовав любителей яркой картинки, «железнодорожники» и «армейцы» не выявили победителя. «Динамо» и «Спартак» одобряют.

Кирилл Иванцов

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Alexs
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