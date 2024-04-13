ЦСКА отыграл ещё один мяч в матче с «Локомотивом», счёт равный

В заключительном субботнем матче 24-го тура Премьер-лиги «Локомотив» играет против ЦСКА. В этом сезоне команда Владимира Федотова упустила 18 очков, ведя в счёте, но в споре с «железнодорожниками» сами оформили красивый камбэк. На 80-й минуте при счете 1:3 Антон Заболотный добил мяч после парированного удара Аббосбека Файзуллаева, а на 87-й - ЦСКА отыгрался. Высокая подача углового, Тамерлан Мусаев выиграл воздух, а Илья Агапов в упор головой послал мяч в сетку.

Команды делят четвертое место. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.