Заболотный подарил интригу на концовку матча «Локомотив» - ЦСКА

Концовка матча 24-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - ЦСКА должна получиться интересной. «Железнодорожники» выиграли первый тайм со счётом 1:0, а после перерыва довели результат до 3:1. Тем не менее, на 80-й минуте соперник провел результативную атаку. Мяч долго гулял около штрафной и внутри, после чего Аббосбек Файзуллаев плотно пробил низом с левого края штрафной, голкипер парировал перед собой, и только-только вышедший Антон Заболотный без помех добил.

3:2, у команды Владимира Федотова чуть больше 10 минут на спасение. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.