Защитник «Локомотива» Фассон забил первый гол в карьере

В эти минуты «Локомотив» принимает на своём поле ЦСКА в матче 24-го тура чемпионата России.

Матч уже близится к завершению. На данный момент «железнодорожники» впереди со счетом 3:2.

Один из трех мячей «Локомотива» забил бразильский защитник Лукас Фассон, для которого данный гол стал первым во взрослой карьере.

Напомним, 22-летний футболист выступал за «Локомотив» с июля 2022 года. За это время он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил один гол и записал в свой актив одну результативную передачу.