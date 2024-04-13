Самошников забил дебютный гол за «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Илья Самошников отметился забитым мячом в игре 24-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.

Для 26-летнего футболиста данный мяч стал первым в составе «железнодорожников». Напомним, Самошников выступает за «Локомотив» с прошлого лета. Стоит сказать, что защитнику потребовалось 27 матчей, чтобы оформить дебютный гол.

Столичное дерби «Локомотива» и ЦСКА продолжается в эти минуты. На данный момент «красно-зеленые» впереди со счетом 3:1.

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Самошников перебросил Акинфеева и вывел «Локомотив» вперёд в дерби с ЦСКА



