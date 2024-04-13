«Локомотив» пропустил и снова повёл в матче с ЦСКА

В матче 24-го тура Премьер-лиги «Локомотив» - ЦСКА всё начиналось сначала, но ненадолго. На 44-й минуте гол Ильи Самошникова позволил хозяевам выиграть первый тайм, но почти сразу после возобновления матча соперник отыгрался. После подачи со стандарта здорово вверху сыграл Тамерлан Мусаев. Несколько минут, и «Локомотив» снова впереди. Прострел Антона Миранчука был перехвачен, на подборе первым оказался Максим Глушенков, удар метров с 15, и мяч рикошетом от защитника оказался в сетке.

На табло 2:1, «Локомотив» вырвался на третье место, соперник - снова пятый. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.