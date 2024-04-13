Сёмин: «Закономерное поражение «Краснодара»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результате минувшего матча 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

Игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Специалист заявил, что для победы в чемпионате каждый футболист должен сыграть выше своих возможностей, но «Краснодар» не сделал этого.

«Закономерное поражение «Краснодара», потому что у «Зенита» есть несколько высококлассных футболистов», – приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После победы над «Краснодаром» подопечные Сергея Семака оторвались от соперника в турнирной таблице. Сейчас «Зенит» занимает первое место, имея в копилке 47 очков. «Краснодар» идет на второй строчке, набрав 43 балла.