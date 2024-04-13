Самошников перебросил Акинфеева и вывел «Локомотив» вперёд в дерби с ЦСКА

В субботу, 13 апреля, «Локомотив» принимает на своём поле ЦСКА в рамках матча 24-го тура Российской премьер-лиги.

Первый мяч в столичном дерби записал в свой актив 26-летний защитник «железнодорожников» Илья Самошников, который из-за пределов штрафной площади отправил «парашютик» в сторону ворот ЦСКА. Стоит сказать, что Акинфеев дотянулся до мяча, но от его рук игровой снаряд залетел в сетку.

На данный момент в матче «Локомотив» - ЦСКА наступил 15-минутый перерыв. Следить за ходом дальнейших событий поединка можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.