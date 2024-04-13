Семак: «Это не тот отрыв, который позволяет команде именовать себя чемпионом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Вы говорили, что у вас было две схемы. Почему-то думали, что Сантос будет играть в центре, а он ушел налево. Это решение было принято прямо перед выходом на поле?

- Мы когда готовимся, есть план А и план Б. Учитывая, что «Краснодар» вышел в три центральных защитника, естественно, нам проще было отзеркалить схему, что мы и сделали. К сожалению, позволили сопернику забить достаточно простой гол. Наверное, знаем прекрасно в чем ошибка. Поставили себя в роль догоняющих. «Краснодар», наоборот, на контратаках длинными передачами, подбором, старались использовать пространство, которое было. Думаю, мы сыграли достаточно надежно, моменты, которые у нас были, были убойные. У Мостового и у Педро, у Мантуана. Такие моменты, которые обязательно нужно реализовывать, тогда спокойная была бы концовка.

- С точки зрения того, что пришлось сегодня играть без Вендела. Как Клаудиньо справился со своей задачей? Вопрос по перерыву и замене, которая перевернула матч?

- Настроены были хорошо, и спасибо «Краснодару» за гостеприимство. Есть практика обмена билетами. Для родственников дали билеты на самый верх, оттуда видно было с самолета, к сожалению. Поэтому дополнительную мотивацию нам предоставили в этом отношении. Урезали квоту наших болельщиков, не поставив в известность. Мы тоже для своих болельщиков хотели играть и выиграть.

Не думаю, что замена перевернула матч. Хорошо, что Артур забил решающий гол. Это да. Если бы забил Андрей Мостовой, был бы он игроком, который перевернул. Он вышел один в один и с пяти метров не смог реализовать момент. Или Мантуан третий забил бы и тоже мог быть таким же героем. Но Артур в нужный момент вышел и хорошо сыграл. Забил, как и вся команда молодцы. Поздравляю с заслуженной победой. Будем готовиться к следующему матчу. У нас график достаточно плотный.

- Многие год за годом говорят, что «Зенит» - чемпион еще в начале сезона. Теперь это будет сыпаться отовсюду, что всё, вы выиграли. Как это будет влиять?

- Каждый год одно и то же происходит. Естественно, недоброжелателей достаточное количество. Но команда доказывает своей игрой, что она заслуженно находится на первом месте. Что касается отрыва, мы прекрасно понимаем, что отрыв, я сказал на пресс-конференции, что это далеко не чемпионская игра. Она не решает ничего, просто мы заработали определенное право на ошибку. Лучше ее не совершать, потому что четыре очка - это два тура. Вся борьба еще впереди. То же «Динамо» в борьбе. И те же «Локомотив» с ЦСКА при удачном стечении обстоятельств могут включиться в борьбу. Это не тот отрыв, который позволяет команде именовать себя чемпионом или выходить на следующий матч с каким-то другим настроем. Будем работать и стараться играть на победу. Там посмотрим, на что мы наработали и что заслужили.