Мусаев раскритиковал работу арбитра матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Что случилось после перерыва? Команда была единым кулаком в первом тайме, а во втором - что пошло не так?

- Наверное, одна из проблем, что прижались низко и дали свободно принимать мячи между линиями, развивать атаки. Это проблема, нужно было играть так же высоко и агрессивно, как в первом тайме. Но так, в целом, если говорить об игре, то первый тайм был очень хорошим, хорошие атаки. Во втором тайме эти две ошибки, и дальше тоже было достаточно равная игра. Расстраивает счет, а по самоотдаче было неплохо.

- То есть это какая-то проблема в голове, психология, расконцентрация? Откуда эти ошибки, их же не было?

- Не было, и соперник очень высокого уровня, он не прощает ошибки. Такие же похожие моменты были в двух предыдущих матчах, но здесь уровень очень высокий, здесь каждая ошибка наказывается.

- Что касается группы атаки, у вас есть претензии к ней? Показалось, что выпал Кади, потом Кордоба. То ли до него передачи не доходили, то ли он был отрезан, почему?

- Потому что надо играть быстрее, нам не нужно перестраховываться. Когда мы владеем мячом, нам нужно искать впереди, продвигать мяч. А мы часто играем назад. Соперник успевает сгруппироваться и уже так много адресов нет. Поэтому группа атаки не так много с мячом, как хотелось бы.

- Что касается истории про «чемпионский матч» - сейчас есть отрыв в четыре очка, насколько это в голове теперь? Рушит какие-то планы или заставляет волноваться?

- Да не должно ничего. Просто есть следующий матч, это самое главное. Нужно сейчас отойти эмоционально и готовиться к следующему сопернику.

- По поводу судейства будете что-то сегодня говорить?

- Да, я не знаю. Если бы я что-то сказал и оно поменялось бы? Непонятны арбитры, у которых нет своей линии. То есть, мы вышли и стали играть жестко. А он - играем с высокой жесткостью. Потом взял переобулся и любой контакт свистит. Определись, какой стиль у тебя. Либо ты давай играть жестко, и играем 90 минут жестко. Либо играем жестко, потом счет 1:0, каждую ерунду свистим. Не знаю, то, что делал судья… он был непоследовательный, но еще был ряд непоследовательных и серьезных вещей, но о них я не буду говорить.

- В том числе момент на последней секунде в штрафной площади с Кержаковым и Алонсо?

- Посмотрите его еще раз. Если тебе бьют по голове, то это минимум повод для того, чтобы пойти посмотреть этот момент.