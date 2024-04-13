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Бояринцев: «Спартаку» нужно бросить все силы на Кубок России»

13 Апреля 2024 • 20:00 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
17.04 19:30

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне.

Бояринцев заявил, что всем уже надоела тема о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака», поэтому об этом не хочется говорить.

«Думаю, что нужно бросить все силы на Кубок России. Если получится завоевать трофей, то это пойдет на пользу не только «Спартаку», но и тренерской карьере Абаскаля», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартак» вряд ли поборется за медали, именно поэтому лучше сосредоточиться на Кубке.

17 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

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