Глушенков признан лучшим игроком «Локомотива» в марте

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим игроком команды по итогам марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

Свой приз 24-летний футболист получил перед стартовым свистком матча «Локомотив» - ЦСКА.

В марте Глушенков провел четыре матча во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

«Макс, продолжай в том же духе!» — написала пресс-служба столичного клуба.

В эти минуты «Локомотив» принимает на своем поле ЦСКА в рамках матча 24-го тура чемпионата России. За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.