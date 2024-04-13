Игнашевич: «Мы желаем «Ахмату» с честью выйти из этой непростой ситуации»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Перед игрой ожидали такого результата и такой игры от своей команды?

- Нет, конечно, мы не ожидали, что счет будет такой разгромный. Несмотря на счет на табло, нужно сказать, что хорошая команда - «Ахмат». Мы желаем ей с честью выйти из этой непростой ситуации. Что касается игры, то ребята показали, какой у них потенциал. Я очень рад за них, поздравляю.

- Даже несмотря на то, что счет был крупный на протяжении всей игры, были эпизоды, когда достаточно эмоционально реагировали на действия своей команды, в том числе у своих ворот. Тем самым пытались сохранить концентрацию?

- Конечно, концентрация очень важна. Если ты выигрываешь и выигрываешь крупно, есть соблазн потерять концентрацию. Были глупые технические ошибки, конечно, они нам не нравились.

- Соперник во втором тайме смотрелся получше, чем в первом и даже забил, но после этого вы очень быстро забили еще два мяча. Насколько вам понравилась реакция своей команды на пропущенный гол?

- Мы достаточно надежно оборонялись по ходу всего матча и поэтому практически не делали замен. «Ахмат» - хорошая команда, и дома играет тоже здорово, сильно. Мы знаем, какие результаты у вас в домашних матчах, поэтому то, что пропустили, - конечно, неприятно, но в то же время хорошо, что мы оборонялись и могли что-то противопоставить в быстрых атаках во втором тайме.