Адиев прокомментировал фиаско в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Понятно, что по горячим следам тяжело проанализировать. Но есть общее понимание того, что сегодня случилось с командой?

- Конечно, мы неважно сегодня действовали структурно, очень много единоборств проигрывали, те детали, которые мы должны были сделать в игре, они у нас сегодня не получались. Конечно же, не складываю с себя ответственности как главного тренера. Но думаю, немного, конечно, удача была не на нашей стороне, хотя в любом случае мы должны были аргументировать отскоки, и подходы у нас были. Мы не забивали, а соперник практически 5-6 ударами все 5 голов в первом тайме забил.

- На ваш взгляд, чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок?

- Есть ряд причин, это наши командные внутренние дела, которые мне надо разобрать. Я на сегодняшний день не хотел бы их выставлять на всеобщее обозрение.

- Были отрезки в исполнении «Ахмата», особенно впереди, где команда смотрелась неплохо. Насколько они вас удовлетворили?

- Об удовлетворенности тяжело говорить. Здесь больше уже понимали после первого тайма, что игра проиграна, смотрел уже в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили и оставались на поле, надо их за оставшееся время, а времени очень мало, кто получал мало игровой практики, надо было их посмотреть в деле. Уже по ходу надо правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем ли мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей, и если можем, то в каком амплуа и при каких схемах.