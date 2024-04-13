«Зенит» прервал рекордную серию «Краснодара»

13 апреля санкт-петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» в 24-м туре чемпионата России со счётом 2:1.

Авторами забитых мячей в составе «сине-бело-голубых» стали Матео Кассьерра и Артур, а у «быков» отличился Лукас Оласа.

Данное поражение поставило точку в рекордной беспроигрышной серии «Краснодара» на своем поле, которая длилась на протяжении 17 матчей.

В настоящий момент кубанский клуб находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

В 25-м туре «Краснодар» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом».