«Будет эпично»: Салихова высказалась о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Напомним, что в субботу «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Сочи» с результатом 0:1. «Красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Если Спартак уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично. Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на всё», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в субботу Гильермо Абаскалю исполнилось 35 лет.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенита» на выезде в Кубке России.

Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»