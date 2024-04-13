Федотов прокомментировал отсутствие Дивеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Смотрим состав и не видим Дивеева. Что случилось?

- Вирус гриппа, всё обыденно. Весна, свирепствует инфекция, поэтому потеряли на ровном месте Игоря.

- Таким образом, нет двух основных центральных защитников. Нет Дивеева, нет Роши. Насколько это серьезная головная боль для вас сегодня?

- Наверное, это основные игроки. То сочетание казалось оптимальным, но таков футбол, что в один прекрасный день приходится что-то менять по поводу того, что у тебя нет игроков ввиду пропуска по карточке и болезни.

- Таким образом Зделар сегодня опускается в тройку?

- Да, будет такая плавающая позиция с выдвижением в помощь опорной зоне.

- Фёдор Чалов на днях подписал контракт. Вы заметили какие-то изменения в его психологическом состоянии? Как-то это отразилось на вашем видении ситуации?

- Я думаю, что его выход и забитый гол ясно дал понять, что он готов двигаться дальше и помогать своему родному клубу двигаться по турнирной таблице и сражаться за Кубок. Я думаю, что это всегда дает человеку успокоиться. Его перестает тревожить что-то извне. Это важно, чтобы футболист чувствовал спокойствие.

- В первом круге встреча получилась результативной с крупной победой ЦСКА. Этот «Локомотив» насколько похож на тот? Что изменилось, насколько?

- Не нам об этом судит. Мы анализировали и смотрели, где нам можно, как играть, что использовать? То же самое, новые краски их игры. Судить о том, что что-то изменилось, я не вижу смысла в этом интервью. Анализ, как обычно, перед игрой, ребята остались те же, стилистические особенности команды сохранены. Здесь всё понятно.