«Зенит» - самый неудобный соперник для «Краснодара» в РПЛ

В субботу в Российской премьер-лиге проходил большой матч между «Краснодаром» и «Зенитом». Питерская команда отпраздновала гостевую победу со счётом 2:1 и, таким образом, упрочила своё лидерство в турнирной таблице.

«Краснодар» выиграл только три из 26 матчей Премьер-лиги против «Зенита». Как сообщает Opta, «быки» имеют худший процент побед (12%) в играх против «Зенита» по сравнению с другими соперниками, с которыми краснодарцы встречались в чемпионате хотя бы четыре раза.

Добавим, что «Краснодар» теперь отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.