Галактионов: «Дзюба и Тикнизян готовятся сегодня выйти по ходу матча»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Ряд игроков, которые еще недавно числились травмированными, появляются в заявке, но их по-прежнему нет в старте. Вы бы не могли рассказать про их состояние?

- Они готовились индивидуально и где-то со среды вернулись в общую группу. Артём и Наир полноценные тренировки провели в четверг и пятницу, предыгрового характера, поэтому готовятся сегодня выйти по ходу матча и помочь команде.

- Если говорить про состояние команды и про атакующую группу, насколько открытую игру вы сегодня ждете? Может быть, даже учитывая проблемы в оборонительной линии у соперника?

- Мы самое главное должны оттолкнуться от себя, потому что прошлый матч сложился для нас положительно с точки зрения качества игры и результата. Нам очень важно сегодня дома при своих болельщиках в московском дерби показать хорошую игру и добиться положительного результата. Это праздник сегодня, поэтому нам надо хорошо сыграть. Что касается атакующих взаимодействий, у нас есть определенная цель. Мы ребятам поставили определенные алгоритмы, что необходимо выполнить. Поэтому будем надеяться, что они это выполнят сегодня.

- Вы делали акцент на потери ЦСКА в тройке центральных защитников?

- Мы готовились к определенному сочетанию, но только сейчас узнали, что Дивеев не играет. Какие-то моменты сейчас скорректируем.

- Может быть, на короткое время, но тем не менее, победитель этого матча заходит в тройку. Вот это имеет какое-то психологическое значение?

- Сейчас каждый матч очень важен и с точки зрения турнирной составляющей, и с точки зрения таких внутренних взаимоотношениях между командами. Еще раз повторюсь, это московское дерби. За каждое очко, каждый матч будет борьба, битва. Кто сильнее, тот и выиграет.