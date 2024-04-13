«Краснодар» впервые проиграл на своём поле в текущем сезоне РПЛ

13 апреля «Зенит» нанёс «Краснодару» первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Встреча 24-го тура завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Всего в этом сезоне чемпионата России «Краснодар» провел 11 домашних матчей, в которых одержал восемь побед, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 43 очка. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачетных балла.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» примет «Факел». Встреча пройдет 21 апреля, начало — в 19:00 по мск.