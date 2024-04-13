«Ахмат» потерпел самое крупное поражение в истории в рамках РПЛ

Сегодня, 13 апреля, «Ахмат» с разгромным счётом проиграл на своём поле «Балтике» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

В минувшем матче грозненцы пропустили от соперника целых семь мячей, забив при этом всего один раз.

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, для «Ахмата» данное поражение стало самым крупным в истории в рамках чемпионата России.

Стоит сказать, что «Балтика», наоборот, одержала свою самую крупную победу в РПЛ.

Сейчас «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Столько же баллов у калининградской «Балтики», идущей на одну строчку выше.