Кассьерра перевернул ход «золотого» матча: гол+пас Матео принесли «Зениту» волевую победу над «Краснодаром»

«Краснодар» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 13 апреля на стадионе «Краснодар».

Битва лидеров, матч за «золото», игра главных ныне клубов РПЛ – называйте, как хотите. Но факт, что «Зенит» и «Краснодар» оторвались от всех, остаётся фактом. Теперь им предстояло в очном матче выяснить, кто больше достоин первой строчки. Лидером к игре подходил «Зенит», опережая «быков» на одно очко, но у «Краснодара» было преимущество своего поля. И, конечно, помогало хозяевам отсутствие Вендела, невероятно важного для «Зенита».

Семак разобрался в ситуации – в центр выпустил Дугласа Сантоса, на края атаки Педро и Мостового. И двое последних обязаны были открывать счёт на 11-й минуте. Справа продрался Андрей и под острым углом пробил между ног Сафонову. Мяч срикошетил к центру, откуда Педро умудрился не попасть в пустые ворота с пяти метров. На этом злоключения 18-летнего бразильца не закончились. Свою команду он лишил «быстрого» гола, а чужой – подарил.

Выходя из обороны Педро отдал ужасающую передачу чужому и моментально мяч был загружен к дальней штанге. Алип выиграл верх, но скинул точно на Оласу. Набежавший Лукас уже просто расстрелял Кержакова ударом с шести метров – 1:0. После гола обе команды стали играть гораздо осторожнее. Моменты возникали только тогда, когда удавалось поймать соперника на ошибке. Так поскользнулся перед своей штрафной площадью Барриос, после чего Олусегун пробил в дальний угол, но Кержаков в падении парировал.

Взбодрило игру начало второй половины встречи. «Зенит» вновь решил сыграть в формате блицкриг, и на этот раз получилось. Просто шикарный гол соорудил Кассьерра, который после передачи Клаудиньо развернул защитника на углу штрафной площади и вторым касанием уложил мяч под дальнюю штангу – 1:1.

Следом Матео ещё и ассистентом хотел стать. Принял мяч и шикарной передачей вложил в ногу Мостовому, вывалившемуся на рандеву с Сафоновым. Но Андрей и этот момент загубил – не смог переиграть распластавшегося голкипера. «Краснодар» в эти моменты видно не было, редкие атаки хозяев совсем не напрягали питерскую оборону. И давление «Зенита» всё-таки сказалось. В середине второго тайма Кассьерра при бездействии Черникова с Кастаньо зацепился за мяч и покатил левее на Артура. Бразилец на замахе убрал Кади, после чего пробил в «девятку» - 1:2.

После гола «Зенит» отдал инициативу, «Краснодар» стал чаще наступать позиционно, однако никак не мог наладить опасность атак. Свежий Са ничего толкового не привнёс. У «Зенита» на последние 10 минут вышли Мантуан и Сергеев.

Густаво успел на 90-й минуте «удалить» Тормену, «сделав» вторую жёлтую карточку для Виктора. Семь минут компенсированного времени «Краснодар» отыграл в меньшинстве, но на результате это никак не сказалось. «Зенит» довёл дело до победы и укрепил своё лидерство, теперь «Краснодар» отстаёт на четыре очка.