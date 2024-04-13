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Кассьерра упрочил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

13 Апреля 2024 • 18:46 Комментировать
Краснодар
1:2
Зенит
окончен

В субботу в чемпионате России проходит матч двадцать третьего тура между «Краснодаром» и «Зенитом». По ходу игры гол забил нападающий питерской команды Матео Кассьерра.

Таким образом, Кассьерра упрочил своё положение на вершине рейтинга бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. Колумбийский форвард «Зенита» записал на свой счёт 16 голов.

Второе место в бомбардирской гонке занимает Джон Кордоба из «Краснодара» - он забил 11 раз.

Следить за концовкой битвы между «Краснодаром» и «Зенитом»  можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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