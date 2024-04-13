Кассьерра упрочил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу в чемпионате России проходит матч двадцать третьего тура между «Краснодаром» и «Зенитом». По ходу игры гол забил нападающий питерской команды Матео Кассьерра.

Таким образом, Кассьерра упрочил своё положение на вершине рейтинга бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. Колумбийский форвард «Зенита» записал на свой счёт 16 голов.

Второе место в бомбардирской гонке занимает Джон Кордоба из «Краснодара» - он забил 11 раз.

Следить за концовкой битвы между «Краснодаром» и «Зенитом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.