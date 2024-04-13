«Балтика» выиграла гостевой матч чемпионата России впервые с 1998 года

Субботний матч Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Балтикой» завершился сенсацией. Гости из Калининграда отпраздновали крупную победу со счётом 7:1.

Для «Балтики» это первая гостевая победа в топ-дивизионе со 2 мая 1998 года. Серия калининградцев без побед в чемпионате России на выезде в итоге составила 22 матча (пять ничьих, 17 поражений).

Следующий матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Крыльев Советов» на своём поле.

На текущий момент «Балтика» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице российского чемпионата.