Победа над «Ахматом» стала для «Балтики» самой крупной в истории в рамках РПЛ

В субботу, 13 апреля, «Ахмат» принимал на своём поле «Балтику» в рамках матча 24-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась разгромной победой «Балтики» со счетом 7:1.

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, данная победа стала самой крупной для «Балтики» в рамках РПЛ.

На данный момент подопечные Сергея Игнашевича находятся на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 20 набранных очков.

20 апреля «Балтика» примет у себя дома «Крылья Советов». Начало поединка 25-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.