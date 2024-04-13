«Зенит» перевернул игру с «Краснодаром» и уже ведёт после гола Артура

В эти минуты «Краснодар» с «Зенитом» проводят центральный матч 24-го тура, а то и всего второго круга. «Быки» были сильнее до перерыва благодаря голу Лукаса Оласы, а вот второй тайм проходит под диктовку соперника. Уже на 47-й минуте Матео Кассьерра шикарно зарядил по воротам. А вскоре уже Артур отличился ударом в дальний верхний угол с левого края штрафной. Ещё один эффектный мяч «Зенита», и коллектив Сергея Семака в онлайн-таблице отрывается от соперника на четыре очка. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.