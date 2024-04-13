Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Спартака» от «Сочи», 0:1.

- «Сочи» удивил?

- Нет. Ничуть. Я еще до игры считал фаворитом в этом матче «Сочи». Южане находятся в опасной зоне, и для того, чтобы бороться за выживание, надо было обязательно побеждать. А «Спартак» в последних турах выглядит очень блекло. Так что «Сочи» победил заслуженно по всем позициям. И в первом тайме команда играла лучше, и во втором. Хозяева проявили характер и могли победить с более крупным счетом.

- И игру сочинцы показали симпатичную.

- Согласен. Команда, находящаяся на последнем месте, по всем позициям уступает «Спартаку». Но она переиграла гостей по всем статьям.

- «Красно-белые» очень слабо сыграли в атаке. Соболев был практически незаметен. С чем это связано?

- Думаю, «Спартак» уже завершил чемпионат. До игры было понятно, что в РПЛ ловить уже нечего, хотя были призрачные шансы на третье место. Такое впечатление, что «Спартак» просто доигрывает сезон. Чтобы обыграть «Сочи», надо было полностью выкладываться. А этого не было.

- Когда стало понятно, что гости не вытащат матч?

- После пропущенного мяча. Стало ясно, что второго чуда, как с «Динамо», не будет.

- Там сработали замены, а сегодня нет. Почему?

- Там «красно-белые» получили незаслуженные три очка, а сегодня не смогли это повторить. «Сочи» просто был сильнее.

- Видите какие-то просчеты Абаскаля? Может, по составу или тактике?

- У Абаскаля нет игры. Он потерялся. Ему уже надо писать заявление и уходить. Это сырой тренер, который не смог найти варианты, чтобы построить игру команды. Абаскаль не готов руководить такой командой, как «Спартак».

- Но до конца сезона он останется?

- А зачем его менять сейчас? Уже все ясно. Впереди матч с «Ростовом», с «Зенитом». Думаю, там тоже будет ноль.

- Как оцените шансы «Сочи» на выживание?

- Все зависит от них. Если будут так выкладываться, как сегодня, могут попасть в стыковые матчи, чтобы не вылететь напрямую. А в стыках южане будут фаворитами. Видно, что новый тренер поставил команде игру. В пяти матчах южане не проигрывают. Есть победа. Видно, что ребята уже почувствовали вкус и бьются.

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Елена Григорьевская