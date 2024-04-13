Черданцев грубо ошибся, комментируя матч «Краснодар» - «Зенит»

В субботу в Российской премьер-лиге проходит интересный матч между «Краснодаром» и «Зенитом», претендующими на титул чемпиона. На этой игре работает комментатор Георгий Черданцев.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», по ходу трансляции Черданцев допустил грубую ошибку. Комментатор сказал, что защитник Роберт Ренан не смог сыграть за «Зенит» из-за травмы. На самом деле Ренан ушёл из питерского клуба в зимнее трансферное окно, перебравшись в «Интернасьонал» на правах аренды.

Следить за матчем «Краснодар» - «Зенит» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.