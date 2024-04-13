Впервые в истории РПЛ гости забили пять голов за тайм! Сказ о том, как «Балтика» «Ахмат» уничтожила – 1:7

«Ахмат» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 24-го тура РПЛ состоялся 13 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

Запредельный настрой был у хозяев на матч с «Балтикой», ведь за последние пять матчей «Ахмат» выиграл только у «Волгаря» в Кубке России. А проиграл четырежды, кстати, из того самого Кубка России вылетев, а в РПЛ упав в зону стыковых матчей. Спасать команду был призван Магомед Адиев, но дебют не удался – проиграли «Локомотиву» в прошлом туре. Первое появление команды с новым тренером при своих болельщиках случилось как раз в субботу.

И вот, максимально заряженные вышли футболисты «Ахмата», готовы были рвать соперника! Но проиграли первый тайм со счётом 5:0. Звучит, как что-то нереальное, ведь «Балтика» за предыдущие 22 тура забила 14 голов, а тут – пять за 45 минут. Но это факт, зафиксированный на табло, а нам лишь остаётся перечислить события.

Уже на четвёртой минуте Лисакович мягкой передачей разогнал Фернандеса, боливиец прострелил от левого края, а замкнул Анхело Энрикес, на мгновение опередивший двух опекунов – 0:1. Проходит четыре минуты и «Балтика» копирует первый гол. Лисакович снова отдаёт налево, теперь уже Энрикес там его принимает и выдаёт прострел на набегающего Фернандеса. Алекс в касание расстреливает голкипера – 0:2.

Третий гол тоже создал Лисакович. Виталий теперь уже сам приблизился, сместился во фланг и прострелил. Фернандес в борьбе с Шелия затолкать мяч не сумел, но на отскоке сыграл Юрий Ковалёв, оформивший разгром – 0:3. После стартового рывка (прорыва?) команды подуспокоились. Но лишь для того, что бенефис Лисаковича продолжился перед перерывом. Алекс Фернандес на дуге штрафной площади завозился, Тимофеев мяч выбил, но выбил точно на Лисаковича. Виталию не составило труда переиграть Шелию ударом метров с семи – 0:4.

Контрольный выстрел был произведён после голевой передачи Виталия. По центру Виталий разрезал оборону «Ахмата», умнейшей передачей выведя Фернандеса на Шелию. Алекс выход один на один реализовал – 0:5. Это всего лишь седьмой случай в истории РПЛ, когда одна команда забила другой пять голов за тайм. И первый – для гостевого коллектива. Вот так покуражилась «Балтика», у которой, напоминаем, всего 14 забитых мячей за 22 матча было до этого.

Вторая половина встречи выдалась куда более спокойной. Конечно, «Ахмат» атаковал чаще и без остановки, «Балтика» не забывала про контрнаступления, но уже не было прежней остроты. А сумбур и большое количество стыков роняли темп игры. Никто не хотел останавливаться на 0:5, но продолжить голевую феерию было сложно. Время шло, силы футболистов покидали. Постепенно матч стал просто увязать.

Чуть помогла тройная замена хозяев, когда вышли Бериша, Агаларов и Ковачев. Как раз последний из них и сподобился на гол престижа. Получил мяч от Олейникова, совершил рейд от центра поля, попутно обыграл двух соперников и пробил метров с 19 под штангу – 1:5. Но этот гол только «Балтику» разозлил. Сначала Алекс Фернандес оформил хет-трик, в борьбе с Челиковичем замкнув прострел Кузьмина, а на 89-й минуте и сам Максим стал автором гола. Он получил мяч от Радмановаца, сопротивления совсем не встретил и точно пробил метров с тринадцати - 1:7.

Победила «Балтика» в Грозном, попутно переписав пару рекордов. А вот Магомед Адиев уже подвисает: футболисты «Ахмата», наверное, и сами не знают, с каким тренером будут готовиться к следующему матчу.