Губерниев: «Если «Спартак» продолжит так играть, то закончит в подвале таблицы»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился комментарием о перспективах «Спартака» после поражения в 24-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1).

«Может ли «Спартак» закончить сезон за пределами топ-10? Если «красно-белые» продолжат так играть, то закончат вообще в подвале таблицы», — приводит слова Губерниева портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, руководство «Спартака» уже давно должно было уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

Сейчас столичный клуб находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 зачетных баллов в 23 встречах.