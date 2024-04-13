Дзюба в запасе: «Локомотив» и ЦСКА объявили составы на дерби

В субботу вечером в Российской премьер-лиге пройдёт московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких игроков: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Нападающий Артём Дзюба начнёт матч на скамейке запасных.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Акинфеев, Агапов, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.