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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» - первая команда XXI века, забившая пять голов в первом тайме гостевого матча чемпионата России

13 Апреля 2024 • 18:13 Комментировать
Ахмат
1:7
Балтика
окончен

«Балтика» приятно удивила своих болельщиков в субботнем гостевом матче против «Ахмата». Команда Сергея Игнашевича забила пять голов ещё до наступления перерыва.

Как сообщает Opta, «Балтика» стала первой командой XXI века, забившей пять голов в первом матче гостевого матча чемпионата России. Если же брать в расчёт не только выездные игры, то в XXI веке пять голов в первом тайме матча российского топ-дивизиона команды ранее забивали шесть раз.

Следить за концовкой матча Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Балтикой» можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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