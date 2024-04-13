«Балтика» - первая команда XXI века, забившая пять голов в первом тайме гостевого матча чемпионата России

«Балтика» приятно удивила своих болельщиков в субботнем гостевом матче против «Ахмата». Команда Сергея Игнашевича забила пять голов ещё до наступления перерыва.

Как сообщает Opta, «Балтика» стала первой командой XXI века, забившей пять голов в первом матче гостевого матча чемпионата России. Если же брать в расчёт не только выездные игры, то в XXI веке пять голов в первом тайме матча российского топ-дивизиона команды ранее забивали шесть раз.

Следить за концовкой матча Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Балтикой» можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.