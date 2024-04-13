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«Спартак» подпишет нового форварда слухи

13 Апреля 2024 • 18:09 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Центральный нападающий «Чертаново» Александр Помалюк продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, следующий сезон 16-летний талант проведет во второй команде «Спартака».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Помалюк стал вторым в списке лучших бомбардиров ЮФЛ-3, сумев отправить в сетку чужих ворот 25 мячей за 21 игру.

Добавим, что на счету Помалюка восемь матчей за сборную России U17, три забитых гола и две результативные передачи.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 35 очков после 23 сыгранных встреч.

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Спартак Москва Чертаново трансферы футбола - лето 2024 Александр Помалюк ещё теги

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