«Ахмат» забил гол престижа в матче с «Балтикой»

Второй тайм матча 24-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Балтика» получается не столь результативным, как первая половина. Но даже после перерыва болельщики не остались без голов. На 75-й минуте грозненцы впервые отправили мяч в сетку ворот соперника. Светослав Ковачев здорово нанёс удар из-за пределов штрафной, и голкипер калининградцев не смог выручить. Отдельно отметим проход футболиста от правой бровки в центр.

На табло 1:5. Вряд ли «Ахмату» удастся спасти этот поединок. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.