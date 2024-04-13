Шнякин: Оласа — один из лучших левых защитников РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал гол защитника «Краснодара» Лукаса Оласы в матче с «Зенитом».

«Оласа — один из лучших ЛЗ лиги — не просто впервые забил за «Краснодар». Он еще и впервые в карьере забил с правой ноги. Если начинать, то в таких матчах, конечно», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Встреча с «Зенитом» стала для Оласы 22-й в нынешнем сезоне с учетом всех турниров. До этого поединка на счету уругвайца был только один голевой пас.

Матч «Краснодар» - «Зенит» продолжается в эти минуты. На данный момент «быки» ведут в счете – 1:0. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию игры.