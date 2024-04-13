Все футболисты «Спартака» отказались общаться с прессой после поражения от «Сочи»

В субботу, 13 апреля, московский «Спартак» проиграл в гостевом матче с «Сочи» (0:1) в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «Успей Поймать», столичный клуб нарушил регламент РПЛ, ведь после матча никто из футболистов «Спартака» не стал разговаривать с прессой в микст-зоне.

Стоит сказать, что поражение от «Сочи» стало для «Спартака» уже восьмым в текущем сезоне чемпионата России.

Сейчас подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 35 набранных очков.

21 апреля «Спартак» проведет гостевую встречу с «Ростовом». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.