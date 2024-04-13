Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»

В субботу «Спартак» снова огорчил армию своих болельщиков. В гостевом матче Премьер-лиги против «Сочи» команда потерпела поражение с минимальным счётом 0:1.

Согласно данным Metaratings, если Гильермо Абаскаль подаст в отставку с поста главного тренера «Спартака», то боссы клуба с высокой долей вероятности эту отставку примут. В то же время отмечается, что решение по будущему Абаскаля будет принято в ближайшее время.

На текущую минуту «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года.

Следующий матч «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенита» в Кубке России.