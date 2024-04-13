Губерниев назвал ужасом игру «Спартака»

В 24-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» с минимальным счётом проиграл на выезде «Сочи» (0:1).

— Ну и Спартак…. Ужас…Не играют, ходят по полю пешком… Сливают Абаскаля???? — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Гильермо Абаскаля 35 набранных очков после 23 сыгранных матчей.

В следующем туре «Спартаку» предстоит провести выездную встречу с «Ростовом». Игра 25-го тура РПЛ состоится 21 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.