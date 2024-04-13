«Балтика» впервые за 5 лет забила пять голов в одном матче

В субботу, 13 апреля, «Балтика» проводит гостевой матч против «Ахмата» в рамках 24-го тура чемпионата России. Сейчас команды отдыхают после первой половины встречи.

На данный момент калининградский коллектив громит на выезде команду Магомеда Адиева со счетом 5:0. Отметим, что все свои мячи «Балтика» забила в первом тайме.

Стоит сказать, что «Балтика» забила такое количество голов в одном матче впервые с 2019 года, когда с крупным счетом одолела в гостях «Текстильщик» (5:1).

За всеми событиями поединка «Ахмат» - «Балтика» вы можете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.