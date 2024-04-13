Оласа достаточно быстро открыл счёт в матче «Краснодара» против «Зенита»

В центральном матче второго круга Премьер-лиги «Краснодар» играет на своём поле против «Зенита». На исходе первой трети стартового тайма «быки» размочили счёт на табло стараниями Лукаса Оласы. Не лучшим образом сыграли Педро, который отдал мяч противнику, и Нуралы Алип, который не смог толком перехватить навес соперника. В итоге Лукас Оласа подобрал мяч, который тут же сильно пробил в левый угол ворот.

«Краснодар» повел со счетом 1:0 и потеснил «Зенит» с первого места онлайн-таблицы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.