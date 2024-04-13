«Балтике» хватило 10 минут для трёх голов – в РПЛ такого не было как минимум с 2008 года

В субботу в Российской премьер-лиге встречаются «Ахмат» и «Балтика». Калининградская команда смогла удивить, забив в Грозном три гола в стартовые десять минут. «Балтика» забивала в моменты, когда таймер показывал 3:38, 7:12 и 9:58.

Как сообщает Opta, в Российской премьер-лиге одна команда забила другой трижды в течение стартовых десяти минут впервые как минимум с 2008 года. Именно тогда начали собирать информацию о тайминге голов.

Следить за матчем российского чемпионата между «Ахматом» и «Балтикой» можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.