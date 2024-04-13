Абаскаль: «Встретимся с командой на базе и поговорим»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился комментарием после проигранного матча «Сочи».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:1.

Сразу после матча Абаскаль заявил, что всю ответственность за неубедительную игру команды берет на себя.

— Выводы будут сделаны. Это моя ответственность. Неделю назад команда бежала и прессинговала, сегодня было другое на поле. Завтра встретимся с командой на базе в Тушино, поговорим, — сказал испанский специалист журналистам.

После поражения «Спартак» остался на шестом месте в чемпионате России, имея в копилке 35 очков.