Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль рванул к отставке: из-за кого «Спартак» проиграл последней команде РПЛ?

13 Апреля 2024 • 17:12 Комментировать
Сочи
1:0
Спартак Москва

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Как будто уже сам Абаскаль просится на выход. Вот уже который матч «Спартак» мыкается с одной схемой (4-4-2), в которой у «красно-белых» откровенно ничего не получается. Максимально банальные ходы в атаке, максимально много сумбура в центре. Если начинает проседать оборона – ловите поражение, если Бабич держит марку – могут вничью сыграть или победу вымучить. Но уверенной, красивой игру от «Спартака» в этом году ещё не видели.

Без Квинси Промеса просто потухла атака, все ходы Абаскаля читаются на раз-два, все действия выполняются будто механически. «Сочи» всецело победу заслужил, но с последнего места так и не ушёл. А вот из-за кого проиграл «Спартак»? Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 11:10, в створ – 5:5, угловые – 9:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Сочи1:0Спартак Москва
(1:0) Аттият-Аллах Яхья76'  
Заболотный Николай  90'Заика Кирилл 72' (Маргасов Тимофей ( 72') Дркушич ВаняАлвес МарселоАттият-Аллах ЯхьяКравцов КириллСааведра Игнасио 72' (Литвинов Вячеслав ( 72') Юсупов Артур 63' (Силвейра Мигел ( 63'  80') Крамарич МартинСауль Гуарирапа 63' (Кордова Серхио ( 63') Юкич Александар 72' (Бурмистров Никита ( 72')
Запасные: Чистяков ДмитрийДёгтев АлександрАнгбан ВикторьенСутормин АлексейМакарчук АртёмРудаков Максим
Александр МаксименкоКлассен Леон 79' (Тавареш Томаш ( 79') Дуарте АлексисБабич СрджанХлусевич Даниил  80'Бонгонда Тео 60' (Медина Хесус ( 60') Пруцев Данил 87' (Чернов Никита ( 87') Умяров Наиль 79' (Литвинов Руслан ( 79') Зиньковский АнтонСоболев Александр СергеевичУгальде Манфред 60' (Игнатов Михаил ( 60')
Запасные: Селихов АлександрТихомиров ИльяРябчук ОлегДжикия ГеоргийДенисов Даниил
13 апреля. Стадион "Фишт" (Сочи).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Как раз голкипера не обвинишь в поражении. Максименко ещё до перерыва соверши два хороших сейва, когда Хлусевич «пятой» точкой подправлял мяч в створ, и когда Гуарирапа зарядил под перекладину. Всего Александр накопил четыре спасения, но этого не хватило хотя бы для ничьей. Атака взяла выходной.

СРДЖАН БАБИЧ – 5,5. Не самый плохой матч выдал и Бабич, но были и несвойственные ошибки. Гуарирапа ускользал от Срджана дважды, продавливая того в борьбе – что само по себе событие редкое. Ещё и кикс Бабича привёл к опаснейшему выходу на Максименко, который предотвратил сам же голкипер «красно-белых».

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,0. Алексис тоже терял позицию, к этому мы уже привыкли. По традиции играл самоотверженно, как раз из-за этого чуть полезнее Бабича смотрелся сегодня. Заблокировал два удара, совершил два отбора и выиграл шесть единоборств из семи. По этому показателю, кстати, превзойдя Срджана.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. А вот фланги страдали. «Сочи» сделал упор на края и уверенно победил на нужных участках поля. Аттият-Аллах прибежал замыкать прострел как раз из-под Хлусевича, победный гол Даниил забить не помешал. Ещё в пассиве защитника жёлтая карточка и четыре проигранных единоборства из шести.

ЛЕОН КЛАССЕН – 4,5. Слева у «Спартака» тоже ничего хорошего не было. Классен опять провёл блёклый матч, поймав замену как раз после решающего эпизода. Вместе с Мединой упустили на фланге Мигела, позволив тому выполнить голевой прострел. Подключения Леона тоже удручали – всего один кросс из пяти дошёл до адресата.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Как будто бы ниже флангов оценку ставить не стоит, но в центре у «Спартака» было ещё больше бедлама. Где бегал Данил Пруцев, наверное, только он сам и понял. Старался быть везде, в итоге нигде не успевая. Ни одной обостряющей передачи, ни одной светлой мысли впереди.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Наиль по позиции был конкретнее, но по полезности – ещё хуже. Опорная зона проваливалась регулярно, борьбу Умяров выиграл всего один (!) раз из семи эпизодов. И это опорник? Как раз его продавил Гуарирапа, когда опасно пробил под перекладину, да и вообще соперники не замечали прессинг Умярова.

ТЕО БОНГОНДА – б/о. Не очень понятно, как тут оценивать. Девять точных передач за час игрового времени, загубленный момент и замена. Это уже не тот Бонгонда, который приходил в «Спартак».

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. В очередной раз хвалим Зиньковского. Он – самый активный в атаке «Спартака», но активный не равно креативный. Антон много перемещается, пытается обыгрывать, брать игру на себя, бить. Но все настолько читаемо, что в общей массе – неопасно. С ударом без особых проблем справился Заболотный, а с дриблингом – подстраховка.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – б/о. И вновь – это уже не тот Угальде, что приходил в «Спартак». Как Абаскаль его хочет использовать – непонятно? Манфред дублирует роль Соболева, поэтому падает в тень и растворяется. Шесть точных передач за 60 минут и замена.

Реклама


АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. С «Динамо» Соболеву повезло – с «Сочи» всё было обычно. Дркушич с Алвесом отыграли шикарно, наглухо закрыв Соболева. Александр пытался бодаться, но проиграл 12 (!) эпизодов из 15. И расстроился. Не принёс вообще никакой пользы – ни скидок перспективных, ни ударов хоть немного опасных за три попытки.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИВТИНОВ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи

Новости по матчу

Сегодня, 13 Апреля
17:12
Абаскаль рванул к отставке: из-за кого «Спартак» проиграл последней команде РПЛ?
17:08
Абаскаль рассказал, чувствует ли поддержку со стороны руководства «Спартака»
17:00
Кечинов: С Абаскалем «Спартак» идёт назад
16:45
Морено: «Сказал игрокам, что мы ещё ничего не сделали»
16:42
Камоцци рассказал, кто виноват в неудачах «Спартака» 1
16:39
Абаскаль: «Мы не показали футбол, достойный «Спартака»
16:30
«Спартак» никого не превосходит по игре» — Мостовой
16:23
«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи»
16:13
Кравцов: «Всегда приятно обыгрывать «Спартак», так как я воспитанник «Зенита»
16:07
«Спартак» потерпел восьмое поражение в сезоне
16:04
«Сочи» продлил серию без поражений в РПЛ
16:00
День рождения – грустный праздник: «Спартак» вместо подарка Абаскалю проиграл последней команде таблицы
15:42
«Сочи» открыл счёт в конце матча со «Спартаком»
14:52
Дьяков считает, что Абаскаля можно критиковать за слабую игру «Спартака» в атаке
14:01
Нигматуллин рассказал, какого тренера хотел бы видеть во главе «Спартака»
13:57
Абаскаль: «В последних пяти матчах «Сочи» показал, что это очень крепкая команда»
13:52
Морено рассказал, о чём поговорил с Абаскалем
13:30
«Сочи» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
11:59
Шикунов: «Спартаку» будет очень тяжело играть с «Сочи»
10:49
Григорян: «Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»
10:19
Прудников: «После победы над «Динамо» «Спартак» встряхнулся»
02:02
Сочи - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Апреля
23:14
Черчесов рассказал, чего ждёт от «Спартака» в матче с «Сочи»
21:00
Рианчо оценил шансы «Спартака» на чемпионство
20:00
«Спартак» прибыл в Сочи без четырёх игроков
19:16
«Время Абаскаля в России закончилось»: испанский журналист Ортега
18:54
Ещенко рассказал, почему могут уволить Абаскаля из «Спартака»
18:24
Погребняк — о возможном увольнении Абаскаля: «Хуже уже точно не будет»
17:23
Камоцци ответил, является ли Эшуорт худшим спортивным директором в истории «Спартака»
16:37
«Мне фиолетово на «Спартак» — Кафельников
13:15
Колосков считает, что «Спартаку» подошёл бы Моуринью 1
12:35
«Спартак» не планирует играть с командами Медиалиги
11 Апреля
23:41
Стало известно, какую компенсацию получил Эшуорт за досрочный уход из «Спартака»
22:37
Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе французского клуба к защитнику «Сочи»
22:30
Шикунов – об уходе Эшуорта из «Спартака»: Пришёл, ушёл, а никто и не понял
21:55
Салихова — об уходе Эшуорта: «Первый спортивный директор под управлением Жданова и Матыцына оказался комом» 1
21:29
Мостовой: Эшуорт пришёл непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал
21:20
Петрушин уверен, что по итогам матча «Краснодар» - «Зенит» может определиться чемпион
20:43
Эшуорт не смог оценить свою работу в «Спартаке»
20:33
Балахнин рассказал, в чём видит шанс «Краснодара» в матче с «Зенитом»
20:18
«Спартак» расстался с Эшуортом
20:12
Точилин: «Сочи» является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место»
19:39
Григорян назвал единственного тренера, который подходит «Спартаку»
19:26
Эксперт рассказал, почему матч с «Сочи» будет непростым для «Спаратка»
19:08
Бояринцев: «Если «Сочи» не обыграет «Спартак», клубу будет тяжело спастись»
18:41
Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы поиграть за «Спартак»
17:41
Гладилин: «Потенциально лидером «Спартака» мог бы стать Бабич»
17:33
Гладилин: Джикия остаётся лидером «Спартака»
17:21
Нидерландский журналист: «Экстрадиция Промеса может занять очень много времени»
16:57
Бубнов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»
16:28
Гаджиев: «Квалификация Бердыева не вызывает сомнений, а всё остальное — дело руководства «Спартака»
15:51
«Нант» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Дркушичу
15:35
Агент Дркушича: «Несколько французских клубов следят за Ваней»
14:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Сочи — Спартак РПЛ — 13 апреля 2024
14:36
Ставка и прогноз на матч Сочи — Спартак чемпионата России — 13 апреля 2024
14:14
Ледяхов: «Промес делал разницу, а сейчас в «Спартаке» все на одном уровне»
13:44
Ледяхов: Если «Сочи» обыграет «Спартак», то у них появится шанс
13:15
Деменко назвал идеального тренера для «Спартака»
13:07
Ледяхов — о трансферах «Спартака»: «Только Бабич неплохо выглядит»
10:15
Ледяхов — об игре «Спартака» в матче с «Динамо»: «Удручающее зрелище»
09:11
Ледяхов отметил заслуги Федуна перед «Спартаком»
10 Апреля
19:51
Газизов уверен, что Бердыев помог бы «Спартаку»
19:10
Тарханов надеется, что «Сочи» обыграет «Спартак»
17:58
Испанский журналист: «Не верю, что при Абаскале «Спартак» выиграет чемпионат»
17:30
Фёдоров: «Пошёл бы Бердыев в «Спартак»? А почему нет?»
17:02
Попов: «Тихонов — самый лучший вариант для «Спартака» 1
15:25
Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» 12
14:36
Камоцци: «Сарри не подходит для российского футбола»
14:10
Колосков: «Будет логично, если «Спартак» даст Абаскалю доработать сезон»
13:04
Радимов считает, что «Сочи» будет сложно играть против «закрытых» команд
12:32
«Спартаку» предлагают наставника «Крыльев Советов» Осинькина в качестве возможного сменщика Абаскаля
12:26
Рианчо: «Будет несправедливо, если Абааскаль финиширует в топ-3, а его уволят»
11:18
«Спартак» согласовал условия личного соглашения с Янсеном
10:55
Игрок «Сочи» Заика: «Мы получаем удовольствие от своей игры»
10:30
Радимов: «Ивича мы все видели — он не для «Спартака»
09 Апреля
22:28
Актуальная ставка и прогноз на матч Сочи – Спартак чемпионата России – 13 апреля 2024
17:56
Мостовой: «Абаскаль уже просто отдыхает в «Спартаке»
16:17
Радченко считает, что «Спартак» может назначить российского тренера
15:17
Червиченко: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»
14:56
Кузьмичёв: «Отставка Абаскаля — это лишь вопрос времени»
14:42
Лайкин: «Вижу, что в «Спартаке» все выкладываются на 100 процентов»
13:17
Камоцци: Абаскаль должен уйти
13:01
Шалимов: «В матче с «Ростовом» «Сочи» выглядел очень прилично»
12:11
Защитник «Сочи» Чистяков заявил, что переживает за своё будущее
11:48
Бушманов: «Янсен — спорная кандидатура для «Спартака»
11:33
В «Спартаке» сделали заявление о будущем Абаскаля
11:08
Губерниев: «Встрепенуть этот «Спартак» может только Черчесов»
11:06
Агент Маргасова высказался о будущем защитника в «Сочи»
08 Апреля
20:24
Ноздрин назвал двух главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
20:00
Ноздрин: «Джикия замечательно бы смотрелся с Бабичем»
19:40
Ноздрин: Я давно жду увольнения Абаскаля
18:32
Николай Заболотный назвал чудом серебро «Сочи» в РПЛ
18:03
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова»
17:28
Кузьмичёв считает, что Бабич не сильнее Джикии 1
16:46
Николай Заболотный: «Карпин всегда выжимает максимум»
15:31
Соболев — о плотности в таблице: «Для «Спартака» это плюс»
15:23
Соболев — о календаре «Спартака»: «Это кайф»
15:01
Зиньковский признан лучшим игроком марта в «Спартаке»
14:01
Дьяков согласился с Геничем, что Соболева нельзя назвать лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак»
13:50
Дьяков: «Ростов» мог забить «Динамо» 7-8 голов, зато «Спартаку» команда Лички ничего не позволила
13:42
Бушманов считает Бабича одним из лучших защитников в РПЛ
07 Апреля
22:48
«Спартак» не уволит Абаскаля до матча с «Сочи»
22:28
Зиньковский назвал задачу «Спартака» на остаток сезона
15:37
Жоаозиньо: «Буду рад вернуться обратно в Россию»
11:59
Кравцов: «Ростов» не удивил» 1
00:12
Тарханов: Думаю, что «Сочи» останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании Стало известно, что сказал Анчелотти своим игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
1
0
3.15 3.55 2.12
Видео
51 мин
Ахмат Ахмат
Балтика Балтика
0
5
1.95 3.35 3.85
Видео
36 мин
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
1
0
2.95 3.45 2.26
Видео
13.04.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.55 2.45
Видео
14.04.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
2.14 3.25 3.35
Видео
14.04.24 в 14:15
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
3.15 3.55 2.12
Видео
14.04.24 в 16:45
Факел Факел
Ростов Ростов
2.49 3.25 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Апреля
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» впервые за 5 лет забила пять голов в одном матче
17:22 · Россия. Премьер-лига
Оласа достаточно быстро открыл счёт в матче «Краснодара» против «Зенита»
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» забила пятый гол «Ахмату» ещё в первом тайме
17:15 · Россия. Премьер-лига
«Балтике» хватило 10 минут для трёх голов – в РПЛ такого не было как минимум с 2008 года
17:13 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Встретимся с командой на базе и поговорим»
17:08 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» забила уже четвёртый гол в Грозном
17:08 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль рассказал, чувствует ли поддержку со стороны руководства «Спартака»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о будущем Абаскаля: «Из малины не уходят»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: С Абаскалем «Спартак» идёт назад
16:58 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Это точно не является матчем за чемпионство»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Абаскаля надо гнать, он ничего не умеет»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» забила 3 гола «Ахмату» к 11-й минуте
16:45 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Сказал игрокам, что мы ещё ничего не сделали»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, кто виноват в неудачах «Спартака» 1
16:35 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то чемпионская гонка будет завершена»
Все новости
Рекомендуем