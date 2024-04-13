Абаскаль рванул к отставке: из-за кого «Спартак» проиграл последней команде РПЛ?

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Как будто уже сам Абаскаль просится на выход. Вот уже который матч «Спартак» мыкается с одной схемой (4-4-2), в которой у «красно-белых» откровенно ничего не получается. Максимально банальные ходы в атаке, максимально много сумбура в центре. Если начинает проседать оборона – ловите поражение, если Бабич держит марку – могут вничью сыграть или победу вымучить. Но уверенной, красивой игру от «Спартака» в этом году ещё не видели.

Без Квинси Промеса просто потухла атака, все ходы Абаскаля читаются на раз-два, все действия выполняются будто механически. «Сочи» всецело победу заслужил, но с последнего места так и не ушёл. А вот из-за кого проиграл «Спартак»? Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 11:10, в створ – 5:5, угловые – 9:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Как раз голкипера не обвинишь в поражении. Максименко ещё до перерыва соверши два хороших сейва, когда Хлусевич «пятой» точкой подправлял мяч в створ, и когда Гуарирапа зарядил под перекладину. Всего Александр накопил четыре спасения, но этого не хватило хотя бы для ничьей. Атака взяла выходной.

СРДЖАН БАБИЧ – 5,5. Не самый плохой матч выдал и Бабич, но были и несвойственные ошибки. Гуарирапа ускользал от Срджана дважды, продавливая того в борьбе – что само по себе событие редкое. Ещё и кикс Бабича привёл к опаснейшему выходу на Максименко, который предотвратил сам же голкипер «красно-белых».

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,0. Алексис тоже терял позицию, к этому мы уже привыкли. По традиции играл самоотверженно, как раз из-за этого чуть полезнее Бабича смотрелся сегодня. Заблокировал два удара, совершил два отбора и выиграл шесть единоборств из семи. По этому показателю, кстати, превзойдя Срджана.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. А вот фланги страдали. «Сочи» сделал упор на края и уверенно победил на нужных участках поля. Аттият-Аллах прибежал замыкать прострел как раз из-под Хлусевича, победный гол Даниил забить не помешал. Ещё в пассиве защитника жёлтая карточка и четыре проигранных единоборства из шести.

ЛЕОН КЛАССЕН – 4,5. Слева у «Спартака» тоже ничего хорошего не было. Классен опять провёл блёклый матч, поймав замену как раз после решающего эпизода. Вместе с Мединой упустили на фланге Мигела, позволив тому выполнить голевой прострел. Подключения Леона тоже удручали – всего один кросс из пяти дошёл до адресата.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Как будто бы ниже флангов оценку ставить не стоит, но в центре у «Спартака» было ещё больше бедлама. Где бегал Данил Пруцев, наверное, только он сам и понял. Старался быть везде, в итоге нигде не успевая. Ни одной обостряющей передачи, ни одной светлой мысли впереди.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Наиль по позиции был конкретнее, но по полезности – ещё хуже. Опорная зона проваливалась регулярно, борьбу Умяров выиграл всего один (!) раз из семи эпизодов. И это опорник? Как раз его продавил Гуарирапа, когда опасно пробил под перекладину, да и вообще соперники не замечали прессинг Умярова.

ТЕО БОНГОНДА – б/о. Не очень понятно, как тут оценивать. Девять точных передач за час игрового времени, загубленный момент и замена. Это уже не тот Бонгонда, который приходил в «Спартак».

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. В очередной раз хвалим Зиньковского. Он – самый активный в атаке «Спартака», но активный не равно креативный. Антон много перемещается, пытается обыгрывать, брать игру на себя, бить. Но все настолько читаемо, что в общей массе – неопасно. С ударом без особых проблем справился Заболотный, а с дриблингом – подстраховка.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – б/о. И вновь – это уже не тот Угальде, что приходил в «Спартак». Как Абаскаль его хочет использовать – непонятно? Манфред дублирует роль Соболева, поэтому падает в тень и растворяется. Шесть точных передач за 60 минут и замена.

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АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. С «Динамо» Соболеву повезло – с «Сочи» всё было обычно. Дркушич с Алвесом отыграли шикарно, наглухо закрыв Соболева. Александр пытался бодаться, но проиграл 12 (!) эпизодов из 15. И расстроился. Не принёс вообще никакой пользы – ни скидок перспективных, ни ударов хоть немного опасных за три попытки.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИВТИНОВ – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.