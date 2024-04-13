Абаскаль рассказал, чувствует ли поддержку со стороны руководства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, чувствует ли он поддержку со стороны руководства.

«Доверие есть, над какими‑то моментами надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

В субботу, 13 апреля, в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» со счетом 0:1.

В настоящий момент подопечные Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 35 очков после 23 матчей.

21 апреля «Спартак» проведет гостевой поединок против «Ростова».