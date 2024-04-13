Мостовой — о будущем Абаскаля: «Из малины не уходят»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предположил, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не покинет московский клуб по собственному желанию.

Напомним, сегодня, 13 апреля, «красно-белые» уступили «Сочи» (0:1) в матче 24-го утра РПЛ.

«Из малины и клубники никто не уходит. Я говорил полтора года назад — не понимаю, как такие люди, как Абаскаль, попадают в «Спартак», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующей тройки на три очка. При этом главным конкурентам «красно-белых» ещё только предстоит сыграть на текущих выходных.