Кечинов: С Абаскалем «Спартак» идёт назад

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре столичного клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

Эксперт заявил, что у «Спартака» нет стабильной игры и результатов, а также есть проблемы внутри коллектива.

«Пришло время кардинальных изменений. Наверное, руководство ждет конца сезона и потом будет убирать Абаскаля. Не знаю, правильно это или нет», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, с Абаскалем сейчас «Спартак» идет только назад.

Ранее «красно-белые» проиграли в гостях «Сочи» со счетом 0:1 и остались на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 35 баллов.