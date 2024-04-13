Семак: «Это точно не является матчем за чемпионство»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как вы сами и команда воспринимаете этот статус, который целую неделю звучит как матч за чемпионство?

- Это скорее статус для прессы, антуража. Мы прекрасно понимаем, что играть восемь матчей, и любой матч имеет примерно такую же важность. Каждая потеря очков отражается на чемпионской гонке. Здесь встреча двух команд, которые идут вверху турнирной таблицы. Естественно, дополнительно одна команда может потерять или приобрести, в этом отношении есть отличия, безусловно, но не глобально. Это точно не является матчем за чемпионство.

- Вы уже сказали, что отсутствие Вендела - это дилемма, будет как его заменить. Поделитесь, что придумали?

- Посмотрим. Многое зависит от того, насколько Дуглас будет готов. К сожалению, есть у него небольшие проблемы, поэтому он начнет. Мы посмотрим, как и насколько его состояние позволит ему играть в полную силу. Что касается игры, у нас есть всегда основной и резервный вариант. Мы по ходу матча можем перестраиваться. В этом нет никаких проблем для команды, поэтому посмотрим, как нам сегодня удастся сыграть хорошо без Вендела.

- Правильно ли мы поняли, что основной вариант - это Алип слева, а Дуглас Сантос - в центре с Барриосом?

- Такой вариант присутствует, но также как и игра в три защитника, также как и с Дугласом в центральной зоне. У нас два варианта, исходя от игры соперника.

- Всего два матча провел «Краснодар» с Мурадом Мусаевым. Такой «Краснодар», который, вроде бы, окончательно не удалось раскусить, может вам преподнести сюрприз?

- Я думаю, вряд ли, что мы, что «Краснодар» можем преподнести сюрприз. Как раз мы знаем сильные качества «Краснодара», так же как и «Краснодар» знает наши сильные качества. Что касается самой игры, то команда соперника может играть и в три центральных защитника, и большим количеством обороняться, и в четыре защитника играть и использовать комбинированную схему, при которой команда в обороне играет в пятерку, а в атаку - в четверку или даже в тройку. Вариантов много разнообразных, поэтому посмотрим, насколько удастся воплотить идеи тренера на футбольном поле.