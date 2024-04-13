Смородская: «Абаскаля надо гнать, он ничего не умеет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что руководству «Спартака» следует отправить в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, сегодня, 13 апреля, «Спартак» уступил «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ со счётом 0:1.

«Абаскаля гнать надо давно. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанёс столько, что никаких денег не жалко», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 23 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.