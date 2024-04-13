Морено: «Сказал игрокам, что мы ещё ничего не сделали»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Эмоции на поле и скамейке были невероятные. Что вы сказали своей команде, когда пришли в раздевалку?

- Я их поздравил, но также сказал, что мы еще ничего не сделали, предстоит еще много работы. Мы по-прежнему находимся внизу турнирной таблицы. Нам нужно набирать очки и выигрывать у любого соперника. Еще предстоит очень много работы.

- Всем ли вы довольны из того, что на поле делали ваши футболисты? Или какие-то элементы требуют еще в игре доработки?

- Конечно, когда результат положительный, то в целом тренер больше доволен. Но всегда есть над чем работать, в чем прибавлять и после поражения, и после победы. Это как раз работа тренера - не поддаваться эмоциям, а анализировать, продолжать работать и улучшаться.

- Гуарирапа забивал после своих выходов в старте и выходил в старте на следующие игры. Сегодня Кордова, по ощущениям, был активнее после выхода на замену. Кого ждать в центре нападения «Сочи» в следующей игре?

- Любого из них можно ждать.

- В этом туре вы играли первыми. Впереди матчи всех конкурентов. Будете ли их смотреть?

- Да, конечно, это моя работа - смотреть и анализировать как можно больше матчей, матчей соперников и делать выводы.