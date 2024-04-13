Камоцци рассказал, кто виноват в неудачах «Спартака»

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», отреагировал на поражение команды в субботнем матче Премьер-лиги против «Сочи» (0:1).

«Игроки уже давно не доверяют главному тренеру. Конечно, это худший «Спартак» за последние годы. Сейчас вина лежит на том человеке, который назначил Абаскаля главным тренером», - цитирует Камоцци Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в среду, 17 апреля, - против «Зенита» в Кубке России.

Напомним, что Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.